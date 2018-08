Madonna is 60, 'maar net zo bloot en sexy als in eerdere jaren'

Dat komt haar geregeld op flinke kritiek te staan. Met name de tabloids schrijven om de zoveel tijd dat ze zich niet naar haar leeftijd gedraagt en zich minder naakt zou moeten kleden. "Doe het weg", schreef het Britse blad de Daily Mail in 2009 over een weinig verhullende foto van Madonna voor modehuis Louis Vuitton.

In een interview met New York Magazine zei Madonna zelf dat ze het onzin vindt dat mannen minder kritiek krijgen als ze ouder worden. Journalisten Bosch en Van Rossum zijn het met haar eens. Ze vinden dat bij vrouwelijke sterren hun leeftijd en uiterlijk te veel worden benadrukt en besproken. "Wat het voor Madonna lastig maakt, is dat ze deel uitmaakt van de popcultuur waarin jeugdigheid inderdaad wel belangrijk is", zegt Bosch, "maar dat is bij vrouwen vaak meer een probleem dan bij mannen."

Van Rossum denkt dat de popster ook na haar 60ste verjaardag als stijlicoon zal blijven gelden. "Daarom is de vraag of ze nog relevant is, volgens mij niet helemaal terecht. Ik zie het zo: Bitch. She's Madonna. Ze gaat ook op deze leeftijd door met zichzelf zijn. Dat maakt haar per definitie een trendsetter."