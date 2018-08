Vermoedelijke vlucht-scooter explosie Amsterdams restaurant gevonden

De politie heeft een motorscooter gevonden die vermoedelijk is gebruikt om te vluchten na de explosie bij een Amsterdams restaurant. In de nacht van dinsdag op woensdag explodeerde een handgranaat bij het Marokkaans-Javaanse restaurant Marovaan, aan de Johan Huizingalaan in stadsdeel Slotervaart. In de buurt van het restaurant waren eerder deze week ook al incidenten.

De gevonden scooter is een zilverkleurige Suzuki Burgman met een gestolen kentekenplaat. Het voertuig stond op de Wilhelmus Leemansstraat, niet ver van het restaurant. De politie heeft de scooter in beslag genomen.

Uit onderzoek blijkt dat de scooter op 26 april is gestolen in de Haarlemmerstraat. Mensen die de scooter met het valse kenteken MH25YX de afgelopen tijd hebben zien staan, wordt gevraagd contact op te nemen met de recherche.