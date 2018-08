60 jaar aan top en moeder vanaf haar 12e: Franklins veelbewogen leven

Eind jaren 70 zakten de platenverkopen in en leek haar carrière voorbij, maar een gastoptreden in de film The Blues Brothers, waarin ze het nummer Think vertolkte, bezorgde haar een comeback en maakte haar bekend bij een nieuwe generatie.

Jonger geluid

Ze speelde daarop in met Who's zoomin' Who?, dat haar eerste platina album werd. Een van de nummers op dit album was Sisters Are Doin' It For Themselves waarmee ze samen met het Britse popduo Eurythmics een grote hit scoorde.

Niet lang daarna had ze ook samen met George Michael een grote hit met het nummer I Knew You Were Waiting.