KLM overweegt te stoppen met duty-free verkoop in de lucht

Liever broodje kroket dan slof sigaretten

KLM is lang niet de enige luchtvaartmaatschappij waar de traditie onder druk staat, blijkt uit een belronde van de NOS. Reisorganisatie Corendon is al in mei definitief gestopt met de verkoop van duty-freeproducten aan boord. "Dat was bij ons al nooit een groot succes, maar sinds afgelopen jaar is de interesse van onze klanten zo sterk teruggelopen dat we besloten hebben ermee te stoppen", zegt Corendon-woordvoerder Daisy Mijnals.

Net als KLM wijt Corendon de achterblijvende aankopen aan de opkomst van online winkelen. Een andere belangrijke reden is dat Corendon, net als KLM en Transavia, niet meer achter de verkoop van sigaretten staat. Corendon heeft imiddels iets gevonden dat beter verkoopt: het cabinepersoneel biedt nu broodjes kroket aan.

Bij KLM-dochter Transavia verandert er voorlopig niets aan de duty-free-verkoop. "Voor ons is het nog steeds een interessante commerciƫle activiteit. We zijn wel bezig met een lange-termijnplan, waarin we continu naar verbetering kijken."

Ryanair breidt juist uit

Prijsvechter Ryanair heeft juist het assortiment de afgelopen jaren opgevoerd. "Neveninkomsten waren goed voor 30 procent van onze omzet in het eerste kwartaal van dit jaar. Wij hebben in recente jaren ons assortiment aangevuld met parfum, cosmetica en elektronica."

KLM neemt voor het einde van dit jaar een definitief besluit over de verkooptrolly's in vliegtuigen.