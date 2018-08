Waarom 'telefoonleverancier van de onderwereld' zijn huis niet meer in mag

De burgemeester vindt de situatie spijtig. "Het is een hele zware maatregel. Maar in dit geval volledig te rechtvaardigen." Maar hoe heeft het zover kunnen komen? Dat begon bij de verkoop van telefoons, zegt Remco Andringa, misdaadjournalist bij de NOS.

"Met zijn bedrijf Ennetcom verkocht hij jarenlang beveiligde telefoons aan de onderwereld. Ze betaalden daar ook flink voor. Zo'n telefoon kostte rond de 1500 euro. Een beetje crimineel had er wel een aantal liggen, dus daar ging flink wat geld in om."

M. verdiende er goed mee tot in 2016 de politie zijn bedrijf opdoekte op verdenking van witwassen. Die zaak had grote gevolgen. De telefoons die Ennetcom verkocht, waren namelijk minder veilig dan hij beweerde.

Canada

Tijdens het onderzoek werden er servers van het bedrijf in Canada in beslag genomen. "Daar bleek het complete berichtenverkeer van die telefoons te staan", zegt Andringa. "Terwijl M. altijd beweerd had dat die berichten allemaal verwijderd waren. Dat zorgde voor onrust, want in die berichten gaat het openlijk over waar die criminelen zich mee bezighouden: van drugshandel tot liquidaties."

De politie is sinds die tijd aan het achterhalen welke crimineel er achter welke telefoon zit.

"Dat doen ze met succes, want zaak na zaak wordt opgelost dankzij bewijs uit die Ennetcom gegevens. Er zijn al uitvoerders van liquidaties veroordeeld en laatst ook nog een opdrachtgever", zegt Andringa. Danny M. heeft zelf nog niet voor de rechter gestaan, zegt de misdaadjournalist.

Nieuw adres

Doordat criminelen bang en boos zijn worden de bedreigingen aan zijn adres steeds ernstiger. De afgelopen jaren is zijn auto al in brand gevlogen, en is het huis van buren is beschoten: de politie gaat ervan uit dat dit een vergissing was. De kogels waren toen voor M. bedoeld.

Nu is hij vertrokken naar een schuiladres dat hij zelf heeft gekozen. Of hij ooit terug naar zijn eigen huis kan is nog onduidelijk. "Deze maatregel is voor onbepaalde tijd genomen", zegt burgemeester Bruls. "Ik hou er nu geen rekening mee dat ze de komende weken of maanden terug kunnen komen."