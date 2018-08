Nog tien tot twintig vermisten in Genua, wegbeheerder onder vuur

Intussen is het debat over de schuldvraag in alle hevigheid losgebarsten. De Italiaanse onderminister van Transport Rixi liet weten dat het kabinet drie sancties overweegt tegen wegbeheerder Autostrade per l'Italia (ASPI), die verantwoordelijk is voor de A10 bij Genua waar de brug onderdeel van vormde.

"De opties die we overwegen zijn de volledige intrekking van de vergunning, de intrekking van alleen de A10-vergunning, of een boete", zei Rixi. "Maar een boete van 150 miljoen euro is te laag", voegde hij eraan toe. Rixi verwees daarmee naar het contract met de wegbeheerder, waarin staat dat het bedrijf een boete van maximaal 150 miljoen kan worden opgelegd.

ASPI is onderdeel van Atlantia, een van de grootste private wegbeheerders ter wereld. Het bedrijf zei eerder dat de vergunning niet kan worden ingetrokken, zonder dat specifieke fouten worden aangetoond. Het bedrijf zegt dat aan alle contractuele verplichtingen rond de brug in Genua is voldaan.

Atlantia ging vandaag hard onderuit op de aandelenbeurs in Milaan. De koers daalde met meer dan 25 procent.

'Veel mensen zoeken omreisroute'

De ANWB merkt dat veel Nederlanders door de ramp in Genua op zoek zijn naar alternatieve routes. Op Twitter is meer dan 35.000 keer gekeken naar een bericht over een omreisroute. "Veel mensen nemen nu de kustweg, om toch naar het populaire Cinque Terre te komen", laat een woordvoerder weten.