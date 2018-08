'Ivana Smit was mogelijk al dood toen ze uit flat viel'

Het 18-jarige model Ivana Smit was mogelijk al overleden voor ze een val maakte van een balkon van een appartement in Maleisië. Een restauranthouder, die zijn zaak in de buurt van het appartementencomplex waar Ivana Smit uit viel heeft, hoorde op de dag van Smits overlijden tussen 13.00 uur en 14.00 uur een enorm hard geluid bij het complex waar Ivana Smit verbleef, een geluid harder dan wanneer een kind iets naar beneden gooit.

De restauranthouder is vandaag in de zaak gehoord, meldt advocaat Sébas Diekstra, die de nabestaanden van Smit bijstaat. Diekstra zelf is in Nederland, maar heeft contact met de advocaat ter plaatse in Kuala Lumpur.

Die tijd die de restauranthouder noemt komt niet overeen met het tijdstip van overlijden van Ivana, namelijk 10.00 uur in de ochtend, zoals is vastgesteld door de autoriteiten in Maleisië. Dat kan betekenen dat Ivana al dood was voor de val. De familie ging er al vanaf het begin van Ivana's dood van uit dat zij niet zelf gesprongen is.

Overdosis

Waardoor ze is overleden is nog altijd de vraag. In NRC oppert een oom een theorie. Smit zou door een overdosis drugs zijn overleden. Mogelijk wilde het Amerikaanse echtpaar vervolgens van haar lichaam af om niet zelf in de problemen te komen, aldus de oom, die in Maleisië is.

"Hun alternatief was om haar over het balkon te gooien en verrast over proberen te komen als de politie komt", zegt de oom in de krant.

Advocaat Diekstra wil nog niet aan die theorie. "Er zijn allemaal aanwijzingen dat ze dood van de rand is gegaan. Er zat veel drugs in haar lichaam, maar dat betekent niet per se dat je eraan overlijdt. De belangrijkste vraag is: hoe heeft ze die drugs in haar lichaam gekregen en hoe is ze over de rand gekomen?"

Te kleine voetstappen

Bij de behandeling van de zaak is nog meer verwarring ontstaan. In het onderzoek zijn verschillende rechercheurs opgevoerd. Een meldt dat er in het appartement overal voetafdrukken gevonden zijn in allerlei richtingen. Een andere rechercheur zegt dat er maar zeven voetafdrukken zijn gevonden.

Ook is er veel onduidelijkheid over de grootte van de voetafdrukken, die richting de rand van het balkon gaan. Ivana heeft schoenmaat 41, terwijl er 25,5 centimeter is gemeten. Een afstand die hoort bij maat 40.

De 18-jarige Ivana Smit viel op 7 december vorig jaar van het balkon op de twintigste verdieping van de flat van het Amerikaanse echtpaar Johnson. Ze had een nacht daarvoor met hen een nachtclub bezocht en was daarna met het stel naar de flat meegegaan.

Twijfels

Maleisische onderzoekers zeiden kort na het overlijden dat Smit was gevallen, maar daar twijfelden de nabestaanden direct aan. In juli besloot Maleisië toch onderzoek te doen naar de doodsoorzaak van Smit. De rechter hoort deze dagen getuigen, om te bepalen of Smit slachtoffer is van een misdrijf of niet.

Het vooronderzoek duurt in principe tot 24 augustus. Op die dag mag ook de Nederlandse patholoog Frank van de Goot getuigen. Hij verrichtte een tweede sectie op het lichaam van Smit en concludeerde dat zij al voor haar val letsel had opgelopen, en mogelijk toen al was overleden.

Gisteren werd de advocaat van het Amerikaanse echtpaar advocaat de zaal van de rechtszaak uitgestuurd. Het echtpaar zelf zit vermoedelijk in de Verenigde Staten. Ook bleek dat het appartement vlak na de fatale van Smit grondig werd schoongemaakt, nog voor de recherche onderzoek kon doen.