Tentenmaker De Waard gered: er is een nieuwe eigenaar

Tentenmaker De Waard is gered. De Sunshine Group neemt het bedrijf over van kampeerketen Vrijbuiter. De tenten van De Waard staan bekend vanwege hun oer-Hollandse karakter, de stormvastheid en de vele, vele scheerlijnen en haringen.

De keten werd begin deze maand failliet verklaard en sleepte De Waard mee in het bankroet. Sunshine koopt de winkel in Heerde die de tenten exclusief verkoopt; een atelier in Roden; en de Tsjechische fabriek die de tenten maakt, schrijft Omroep Gelderland.

De 42 medewerkers van die fabriek gaan ook over naar de nieuwe eigenaar. Sunshine Group is actief in de kampeerbranche. Het is nog niet bekend hoe het verder gaat met de vier megastores van Vrijbuiter. De winkels blijven voorlopig wel open.