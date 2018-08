Een derde bedrijven chemische sector bezorgd over kwaliteit hulpverlening

Ruim drie op de tien chemische bedrijven maken zich zorgen over de kwaliteit van de hulpverlening in het geval van een incident met gevaarlijke stoffen. Ze vinden dat brandweer en hulpdiensten vaak niet beschikken over de kennis om adequaat in te kunnen grijpen.

Dat staat in het Nationaal Onderzoek Gevaarlijke Stoffen van ondernemersvereniging Evofenedex. Daarbij zijn zo'n 15.000 bedrijven aangesloten, waarvan 4000 met gevaarlijke stoffen werken.

"Het gaat vooral om regio's waar de brandweer minder vaak te maken krijgt met incidenten met gevaarlijke stoffen", zegt Thomas Reitsma in het NOS Radio 1 Journaal. Hij is beleidsadviseur op het gebied van gevaarlijke stoffen bij Evofenedex. "In bijvoorbeeld de regio Rotterdam-Rijnmond hebben bedrijven het idee dat het goed geregeld is en dat ze op de hulpverlening kunnen vertrouwen. In andere regio's maken bedrijven zich soms wel zorgen."

De bedrijven zouden in het geval van een incident graag meer bij de afhandeling worden betrokken. "Als er bijvoorbeeld iets gebeurt met een tankauto met gevaarlijke stoffen, dan komt de lokale brandweer in actie. De bedrijven willen graag helpen. Zij werken immers dagelijks met de stoffen en weten precies wat de risico's zijn."

Veel incidenten

Bedrijven in de chemische sector hebben vaak te maken met incidenten. Zes op de tien bedrijven zeggen de afgelopen vijf jaar iets te hebben meegemaakt, "Dat klinkt heftig, maar het gaat over sterk uiteenlopende incidenten", zegt Reitsma. "Het loopt uiteen van een verpakking die valt in een opslagruimte, tot een groot incident dat in de media wordt belicht, zoals een brand."

De helft van de honderd ondervraagde bedrijven zegt vaak mee te maken dat onderaannemers niet werken volgens de veiligheidsrichtlijnen.

Goede veiligheidscultuur

Ondanks de zorgen bij een deel van de bedrijven, staat Nederland er in vergelijking met het buitenland goed voor op het gebied van veiligheid, vinden de bedrijven. "Het zijn vrijwel allemaal internationaal opererende bedrijven die goed inzicht hebben in hoe de regels in elk land worden gehanteerd. Ze geven vrijwel unaniem aan dat in Nederland veiliger wordt gewerkt", zegt Reitsma. "Medewerkers zijn beter opgeleid en veiligheid staat hoog op de agenda van directies."

Evofenedex gaat de uitkomsten van het onderzoek delen met hulpverleners en beleidsmakers. "We willen met de overheid om de tafel om te kijken hoe we de veiligheid de komende jaren verder kunnen verbeteren."