Tientallen doden door overstromingen Indiase deelstaat Kerala

In India zijn zeker 77 mensen om het leven gekomen door overstromingen in de zuidelijke deelstaat Kerala. De overstromingen worden veroorzaakt door de jaarlijkse moessonregen, die dit jaar veel heviger lijkt te zijn dan andere jaren. Het dodental loopt vermoedelijk nog verder op.

Volgens het Franse persbureau AFP zijn zo'n 60.000 mensen in Kerala opgevangen in kampen. Het Indiase leger is bovendien gestart met een reddingsactie om mensen uit het gebied te halen.

10.000 kilometer

In de deelstaat Kerala zijn vluchten geannuleerd, rijden geen treinen meer en zijn ook de metrodiensten ernstig verstoord. Honderden plaatsen zijn overstroomd, waardoor duizenden woningen en zo'n 10.000 kilometer aan wegen is verwoest of beschadigd geraakt.

Premier Modi heeft zijn ministerie van Defensie opgeroepen om de reddingsoperaties verder op te voeren. Hij zei te bidden voor de veiligheid en het welzijn van de inwoners van Kerala.

Kerala is een bekende toeristische plek die jaarlijks veel binnenlandse en buitenlandse toeristen trekt. Bekend zijn onder meer de kustlijn, de watervallen en het enorme stelsel van rivieren en kanalen in de deelstaat.

Veel doden

De moessontijd in India is een van de hevigste ter wereld. In juni, juli en augustus valt er in het land bijna net zoveel regen als in een heel jaar in Nederland. Vorig jaar vielen er alleen al in India zeker 1300 doden als gevolg van zware regen en overstromingen. Ook Bangladesh en Nepal werden getroffen.