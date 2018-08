Brugramp in Genua schudt ook andere Europese landen wakker

De discussie over wie er eindverantwoordelijk is voor het instorten van de brug in Genua is in volle gang. Het drama met zeker 39 doden heeft ook in andere Europese landen het debat aangezwengeld over de veiligheid van bruggen en wegen.

Zo is Frankrijk in rep en roer over een recent verschenen rapport. Uit cijfers van de overheid blijkt dat 800 bruggen er slecht aan toe zijn en dat op termijn instortingsgevaar bestaat.

"Opvallend genoeg ligt het rapport er al een paar weken en was het door niemand opgepikt", zegt correspondent Frank Renout. "Maar na de ramp in Genua is alles anders natuurlijk. Alle media pikken de cijfers uit het rapport op."

Preventief sluiten

Bijna 4000 bruggen in Frankrijk hebben kleine gebreken, blijkt uit het overheidsrapport. Daar zijn kleine reparaties voldoende om de veiligheid te kunnen waarborgen. Renout: "Het ministerie van Transport zegt dat de kans bestaat dat de 800 bruggen, die in slechte staat zijn, preventief gesloten worden."

De regering wil vanaf volgende jaar 25 procent meer geld uitgeven aan onderhoud van wegen en bruggen. Dit jaar was het budget zo'n 800 miljoen euro. "En alle specialisten zeggen: dat is veel te weinig."

Versnelde renovatie

Ook in Bulgarije is de ramp in Italië een wake-upcall gebleken. 211 gammele bruggen worden versneld gerenoveerd naar aanleiding van Genua. Het gaat onder meer om 34 snelwegbruggen, waarvan de helft in slechte staat verkeert. En om versleten bruggen uit de communistische tijd.

De situatie in Spanje ligt wat ingewikkelder, ondervond de krant El Confidencial onlangs. Journalisten vingen bot na een WOB-verzoek. Wat bleek: de toestand van de Spaanse bruggen en viaducten is staatsgeheim.

De overheid zegt dat jaarlijks een derde van alle bruggen (bijna 11.000 in totaal) in het land wordt gecontroleerd. Waar nodig wordt er volgens het betreffende ministerie ingegrepen. De inspectie zou gebeuren volgens methodes die ook elders in Europa gelden. Overigens zijn de meeste bouwwerken op snelwegen in Spanje betrekkelijk nieuw.

'Vuistgrote betonstukken'

Ook in België is er volgens de overheid geen direct instortingsgevaar, maar er zijn wel zorgen. Bijvoorbeeld over een viaduct over de snelweg E17 in een buitenwijk van Gent. Dat is, net als de Morandi-brug in Genua, gebouwd in de jaren 60, met gelijkwaardige materialen.

"Het viaduct in Gentbrugge vertoont toch gebreken waar dringend een oplossing voor nodig is", zegt de bewonersgroep zvw ViaduKaduk tegen de VRT. Er zouden geregeld "vuistgrote betonstukken" naar beneden vallen.

En hoe is het hier eigenlijk gesteld? In Nederland zijn alle bruggen veilig, zei Bob Demoet, hoofdingenieur-directeur bij Rijkswaterstaat, gisterochtend in radioprogramma 1 op 1. "Eens in de zes jaar doen we een uitgebreide inspectie. Vorig jaar hebben we nog eens zeventig bruggen extra in beeld gehad. Allemaal om achterstallig onderhoud te voorkomen."