Tientallen mensen onwel door 'zombiedrug' in VS

In New Haven in de Amerikaanse staat Connecticut zijn in een park tientallen mensen onwel geworden na het gebruik van drugs. Twee mensen zijn er slecht aan toe, schrijft ABC News. Een man, de mogelijke dealer, is aangehouden.

Het zou gaan om de drug K2 of Spice, synthetische cannabis, waarin sporen zijn aangetroffen van het sterke opiaat fentanyl, qua chemische samenstelling vergelijkbaar met zware morfine. Een overdosis kan leiden tot agressie, hallucinatie, paranoia, het verlies van bewustzijn en zelfs tot de dood.

Zombiedrug

Het gebruik van K2 is een groot probleem in de VS. Het is na marihuana de meest gebruikte drug onder jongeren. Het middel maakt gebruikers lethargisch en wordt daarom ook wel de zombiedrug genoemd. Het lijkt op cannabis, maar de chemische samenstelling verschilt per producent en dat maakt het gevaarlijk.

Ook Groot-Brittanniƫ en Duitsland worstelen met het massale gebruik van de drug. In Nederland is het middel minder populair. Volgens het Trimbos-instituut komt dat waarschijnlijk doordat je in ons land legaal wiet kan kopen in coffeeshops.