Nijmeegs gezin mag van burgemeester eigen huis niet meer in

Burgemeester Bruls van Nijmegen heeft het huis van een gezin gesloten en de bewoners elders ondergebracht omdat de gemeente hun veiligheid en die van de buurt niet meer kon garanderen. De vader van het gezin verkocht zogenoemde crypto-telefoons aan criminelen. Daarmee kunnen berichten worden verstuurd die niet te traceren zijn.

Sinds 2016 wordt de man ernstig bedreigd door criminelen. Toen ontmantelde justitie zijn bedrijf en sindsdien wordt onderzoek gedaan naar gegevens die zijn gevonden. Volgens het OM zijn de data "een grote bron van bewijzen voor liquidaties, gewapende overvallen, drugshandel, witwassen, pogingen tot moord en andere georganiseerde criminaliteit."

Het huis van de man is meerdere keren beschoten en voor de deur explodeerde een auto. Drie weken geleden nog werden mannen in een gestolen auto betrapt in de wijk. In dat voertuig vond de politie een automatisch wapen met munitie.

Buurt opgelucht

Toen de familie terugkeerde van vakantie stond de politie voor de deur. De bewoners mochten nog wat spullen uit het huis meenemen en zijn vervolgens ondergebracht op een geheim adres. De kinderen mogen voorlopig niet naar hun school.

De gemeente en de politie hebben 45 gezinnen uit de naaste omgeving ingelicht over de maatregel. Die waren opgelucht. Bewoners voelen zich al langere tijd niet meer veilig in de straat.