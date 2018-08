Straat afgezet in centrum Amsterdam na vondst 'verdacht voorwerp'

In de Amsterdamse binnenstad is een straat afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Om wat voor voorwerp het gaat, wil de politie niet zeggen. Een explosievenexpert doet onderzoek.

De straat die is afgezet is de Voetboogstraat, die parallel loopt aan de Kalverstraat. In de straat is een aantal horecazaken gevestigd.

In de hoofdstad waren de afgelopen dagen een aantal incidenten met explosieven. Afgelopen nacht ging een explosief af bij een voordeur van een restaurant in stadsdeel Slotervaart.

Een pand van een schoonmaakbedrijf daar niet ver vandaan werd eerder deze week beschoten. Achter het bedrijf werd een handgranaat gevonden. Aan de deur van een lunchroom werd eenzelfde explosief gevonden. Volgens de politie is er een zakelijk band tussen het schoonmaakbedrijf en de lunchroom.