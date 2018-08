Kerk hielp verdachte priester aan baan bij Disney World

Een Amerikaanse ex-priester die werd verdacht van seksueel misbruik, heeft op voorspraak van de katholieke kerk een baan in Disney World gekregen. Het geval staat beschreven in het rapport van de Grand Jury over het misbruikschandaal in Pennsylvania.

De man, Edward Ganster, verliet de kerk in 1990, trouwde en verhuisde naar Orlando waar hij bij Disney aan de slag ging. Hij werkte daar 15 jaar, als bestuurder van een trein.

In 1971 werd Ganster tot priester gewijd. Aan het eind van de jaren 70 diende een vrouw een klacht tegen hem in bij de kerk over seksueel misbruik van haar 13-jarige zoon. Ganster kreeg begeleiding en kon zijn werk als priester voortzetten.

Toen Ganster al lang was uitgetreden als priester werden nog twee beschuldigingen tegen hem ingebracht. Een man zei dat hij als 14-jarige door Ganster mishandeld was en een moeder deed haar verhaal over misbruik van haar 12-jarige zoon.