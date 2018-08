'Nederlander verongelukt bij jetski-ongeluk Malta'

Bij een jetski-ongeluk in een baai aan de noordoostkust van Malta is een 19-jarige Nederlander omgekomen. Dat melden Maltese media. Hij zou zijn geraakt door een jetski die werd bestuurd door een andere 19-jarige Nederlander.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Het slachtoffer is door omstanders uit het water gehaald en er is geprobeerd hem te reanimeren, maar hij kon niet meer gered worden.

Beide Nederlanders verbleven in Sliema, niet ver van de St. Georges Bay waar het ongeluk gebeurde. De politie is een onderzoek begonnen.