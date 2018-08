Italiaanse premier roept noodtoestand voor regio uit na brugramp Genua

Premier Conte van Italië heeft de noodtoestand uitgeroepen voor Ligurië, de regio rond Genua, vanwege de instorting van de Morandibrug. Conte zegt dat hij de noodtoestand uitroept op verzoek van de autoriteiten in de regio. De noodtoestand zal 12 maanden duren.

Door de noodtoestand kunnen maatregelen, zoals het verstrekken van fondsen voor de wederopbouw of het aanwijzen van andere wegbeheerders, sneller worden doorgevoerd. Ook heeft de premier aangekondigd dat er een dag van nationale rouw komt op een nog te bepalen datum.

In de persconferentie die Conte vanavond gaf over de ramp, stelde hij de beheerder van de autosnelweg A10 verantwoordelijk voor de ramp. Over de verantwoordelijkheid voor de instorting is veel discussie, maar volgens Conte staat in de overeenkomsten waarmee Autostrade per l'Italia de snelwegen exploiteert dat het bedrijf de verantwoordelijkheid draagt.

'Niet wachten op onderzoek'

Kort na Contes persconferentie zei de autosnelwegbeheerder te kunnen bewijzen dat ze zich aan alle regels gehouden heeft. "Dit vertrouwen is gebaseerd op controle- en onderhoudsactiviteiten die zijn uitgevoerd volgens de hoogste internationale standaard. Op dit moment is het niet mogelijk om een betrouwbare verklaring te geven voor de instorting."

Italiaanse media melden dat Conte niet wil wachten op een onderzoek naar de brugramp, maar snel actie wil ondernemen tegen de beheerder. De ministers van Binnenlandse Zaken en van Verkeer zeggen dat de concessie die aan Autostrade per l'Italia is verleend, wordt ingetrokken. De top van het bedrijf wordt opgeroepen ontslag te nemen, maar die zegt dat niet te doen.

De burgemeester van Genua zei vanmiddag dat hij betwijfelt of de huizen onder de brug nog gered kunnen worden. Het is de bedoeling dat de bewoners een nieuw huis krijgen.