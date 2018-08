Nederlander bekeek 'helse planeet' en ontdekte dat zelfs ijzer er verdampt

Het was een eureka-momentje voor Jens Hoeijmakers. Als eerste zag de Nederlandse sterrenkundige wat het betekent als je met de heetste planeet te maken hebt die ooit is ontdekt: zelfs ijzer en titanium verdampen er tot een gas.

IJzer en titanium in gasvorm zijn nog nooit op een planeet waargenomen. De Nederlandse astronoom wist daarom niet wat hij zag toen hij achter zijn computer in Zwitserland het ijzer zag pieken. "Het was twee uur's nachts. Ik was gebleven, omdat ik bang was dat de metingen niet klopten. Ik dacht even dat ik iets verkeerd had gedaan. Maar het signaal was zo sterk. Dan weet je dat je een grote vis hebt gevangen."

Hoeijmakers beschrijft de ontdekking samen met zijn collega's aan de universiteiten van Bern en Genève in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. Ze analyseerden gegevens van een telescoop op het Canarische eiland La Palma. Die was vorig jaar gericht op de pas ontdekte planeet KELT-9b. Uit het licht van de planeet en zijn ster is af te leiden uit welke stoffen de atmosfeer bestaat.