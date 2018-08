Telefoon vermist meisje (14) na verdwijning nog gebruikt

De politie heeft meer details bekendgemaakt over de vermissing van de 14-jarige Nsimire Massembo. Het meisje uit Den Haag is al tweeënhalve week spoorloos.

De tiener wordt sinds 27 juli vermist. In de dagen daarna is ze nog een aantal keren gezien, onder meer met vriendinnen. Uit politie-onderzoek blijkt dat haar telefoon in de week nadat ze verdween, meerdere keren heeft aangestaan in Den Haag.

Sinds zaterdagnacht 4 augustus staat de telefoon uit. Ook is na haar verdwijning gebruikgemaakt van haar ov-chipkaart. Het is niet duidelijk of Nsimire de telefoon en ov-chipkaart zelf heeft gebruikt.

Oproep van vriendinnen

De politie denkt dat Nsimire is weggelopen en dat iemand haar helpt om onvindbaar te zijn.

In een speciaal politiebericht dat vandaag is uitgezonden bij Omroep West roepen vriendinnen van Nsimire haar op om terug te komen. "Het doet echt heel veel pijn", zegt vriendin Djayla. "Elke dag denk je aan haar, elke dag mis je haar wel in iets. Het heeft echt een impact op mijn leven."