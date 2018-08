Trump en Erdogan kleuren wereldwijd beurzen rood

De escalerende handelsoorlog tussen Turkije en de Verenigde Staten trekt een wissel op de financiële markten wereldwijd. De Aziatische beurzen sloten met verlies. De Europese beurzen zakten in de loop van de dag stevig in het rood, met verliezen tot 2 procent. De AEX-index verloor 1,6 procent.

Wall Street volgde; de Dow Jonesindex stond om 17.45 uur op bijna 1 procent verlies. De beurs van Istanbul verliest meer dan 4 procent.

Geen enkele beurs blijft onberoerd. De vrees dat het Turkse vuur overslaat naar andere markten raakt zowel jonge opkomende markten als gevestigde aandelenmarkten en valuta's.

Aanvallen

Turkije, dat kampt met een muntcrisis, wakkerde de onrust op de beurzen aan door de importheffing op Amerikaanse producten als alcohol, tabak en auto's te verdubbelen. Het is een reactie in een regelrechte handelsoorlog op wat de Turkse vice-president Fuat Oktay noemt "de weloverwogen Amerikaanse aanvallen op de Turkse economie". Op Amerikaanse auto's wordt en heffing van 120 procent gelegd en op alcoholisch dranken 140 procent.

Investeerders en beleggers zien de escalatie met lede ogen aan. Ze nemen geen risico's en brengen hun investeringen in veiligheid. De VIX, de angstmeter van de beurs die de nervositeit en bewegelijkheid in de aandelenmarkten meet, is omhooggeschoten naar het hoogste niveau in twee maanden.

Lira veert op

Intussen heeft de Turkse toezichthouder voor de financiële markten maatregelen genomen om de koers van de lira te stutten. Banken mogen minder grote valutatransacties met het buitenland in de lira doen. Daarmee wil de toezichthouder vooral de speculaties op koersdalingen van de munt indammen.

In reactie op die maatregel veerde de koers van de lira op met meer dan vijf procent. Daarmee heeft de munt in de afgelopen 36 uur het verlies van de voorbije dagen bijna goed gemaakt. Op de beurzen maakt het herstel echter weinig indruk.