16 jaar cel geëist voor fatale woningbrand in Doetinchem

Het Openbaar Ministerie heeft tegen een 54-jarige vrouw een gevangenisstraf van 16 jaar geëist wegens moord door brandstichting. Het OM acht bewezen dat zij de brand in een huis in Doetinchem heeft gesticht waarbij een 58-jarige vrouw om het leven kwam.

De 54-jarige verdachte zou in de woonkamer brand hebben gesticht bij de trap naar boven, de enige vluchtweg van het huis. Het OM noemt dat moord. "Het slachtoffer is op een afschuwelijke manier de dood ingejaagd", zei de officier van justitie.

Het OM neemt het de verdachte ook kwalijk dat er meer slachtoffers hadden kunnen vallen als het vuur zou overslaan naar de buren.

Verslaafd aan alcohol

Het huis werd gehuurd door de ex-vriend van de verdachte. Hij was niet thuis tijdens de brand. De vrouw zou het huis uit jaloezie in brand hebben gestoken, schrijft Omroep Gelderland. Ze heeft een strafblad en geeft toe dat ze verslaafd is aan alcohol.

De advocaat van de verdachte zegt dat de vrouw niets met de brandstichting te maken heeft. Hij vindt de belastende verklaring van een buurvrouw onbetrouwbaar. "Het is een tragische situatie met een onduidelijke oorzaak. Ze moet daarom worden vrijgesproken."