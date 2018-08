Burgemeester Almere onderbreekt vakantie na geweldsincidenten

Burgemeester Franc Weerwind (D66) van Almere heeft zijn vakantie onderbroken na een reeks geweldsincidenten in de stad. De afgelopen dagen waren er drie steekpartijen, een schietpartij en een gewelddadige overval.

De burgemeester wilde van het Openbaar Ministerie en de politie weten of er een verband is tussen de zaken, maar dat lijkt niet zo te zijn.

"De ene ruzie is tussen vrienden, de andere is in de echtelijke sfeer, de oorzaken zijn allemaal verschillend", zegt Weerwind tegen Omroep Flevoland. "Maar het is wel iets wat mij verontrust. Er zijn te veel incidenten in een te korte tijd."

Slachtoffers willen niet praten

De verschillende oorzaken maken het lastig om het probleem gericht aan te pakken, aldus de burgemeester. Daar komt bij dat de slachtoffers van de steekincidenten niet met de politie willen praten. Weerwind hoopt dat de daders via verklaringen van getuigen alsnog opgespoord kunnen worden.