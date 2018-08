Rechter gelast vrijlating voorzitter Amnesty Turkije

De Turkse voorzitter van Amnesty International, Taner Kiliç, moet worden vrijgelaten uit de gevangenis. Dat heeft een rechtbank in Turkije geoordeeld. Kiliç zit al 14 maanden vast, omdat hij ervan wordt verdacht dat hij betrokken was bij de Gülen-beweging. De Turkse regering ziet die als het brein achter de couppoging van 2016.

"We zijn dolgelukkig met dit nieuws. Het heeft ons meer dan een jaar van campagnevoeren en worstelen gekost om op dit punt te komen, maar het lijkt erop dat Taner eindelijk vrijkomt", zegt Amnesty's nieuwe secretaris-generaal Kumi Naidoo. "Hoewel we blij zijn met dit besluit, vieren we het pas als hij veilig thuis is, in de armen van zijn vrouw en dochters."

Volgens persbureau Reuters is Kiliç nog niet op vrije voeten. Na zijn vrijlating gaat het proces tegen hem nog wel door.

Internationaal verontwaardiging

In januari van dit jaar besliste de rechter al dat Kiliç zijn proces in vrijheid mocht afwachten, maar toen werd hij een dag later opnieuw aangehouden. In veel westerse landen werd de gevangenneming van Kiliç veroordeeld. Een petitie voor zijn vrijlating werd meer dan een miljoen keer ondertekend. Ook de Tweede Kamer riep, met uitzondering van Denk, op tot Kiliç' vrijlating.

Naidoo: "Achter onze glimlach van blijdschap en opluchting, schuilen smart, woede en vastberadenheid. Smart vanwege alle dingen die Taner heeft moeten missen tijdens zijn gevangenschap en woede over de onterechte aanklachten tegen hem en tien anderen, die nog steeds niet zijn ingetrokken." Amnesty is vastbesloten zich na Kiliç' vrijlating in te blijven zetten voor de mensenrechten in Turkije.