Ja, het gaat wel vaker mis met bruggen in Italië

Volgens de raad gaat het vooral om infrastructuur die is aangelegd in de jaren 60 en 70. De bouw van de Morandi-brug begon in 1963. Destijds golden andere voorschriften. De wegen en bruggen uit die jaren zouden niet bestand zijn tegen de hedendaagse hoeveelheid verkeer of natuurgeweld.

Niet voor niets waarschuwde hoogleraar Antonio Brencich van de universiteit van Genua twee jaar geleden al voor het gevaar van het wegdeel van de A10. Volgens Brencich waren er fouten gemaakt bij het ontwerp van de brug. De CNG zegt dat er een cultuuromslag moet plaatsvinden op het gebied van onderhoud en wil dat er een landelijk actieplan komt voor de renovatie en controle van infrastructuur.

Bruggen in Europa

Het is de vijfde keer sinds 2013 dat in Italië een brug instort. Dat jaar is ook het jaar dat de regering voor het eerst sinds de financiële crisis van 2008 weer meer besteedde aan infrastructuur, schrijft de BBC. Italië gaf de afgelopen jaren miljarden minder uit aan wegen dan andere grote Europese landen als Frankrijk en Duitsland.

In dat laatste land is een paar maanden geleden een actieplan voor renovaties gepresenteerd nadat een alarmerend rapport was verschenen. Daaruit bleek dat bij 7 procent van de bruggen in Frankrijk sprake was van instortingsgevaar. En in Duitsland is de kans dat een brug met verkeer erop instort nihil, vertelde een ingenieur in het programma Morgen Magazin.

Ook in Nederland zijn alle bruggen veilig, zei Bob Demoet, de directeur van Rijkswaterstaat vanochtend in radioprogramma 1 op 1. "Eens in de zes jaar doen we een uitgebreide inspectie. Vorig jaar hebben we nog eens zeventig bruggen extra in beeld gehad. Allemaal om achterstallig onderhoud te voorkomen."