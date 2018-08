Utrechtse studentenvereniging schorst lid om foute mail

De Utrechtse studentenvereniging Unitas heeft een lid geschorst vanwege een mail met kwetsende, racistische en seksistische opmerkingen.

Het ging om een uitnodiging voor een borrel, die intern is verstuurd. Daarin worden leden uitgenodigd net zoveel te drinken als het aantal "slachtoffers bij de aardbeving in Lombok". De Thaise voetballers die in juli vastzaten in een grot noemt de schrijver "gele tienerrukkers". De tekst is in handen van de Volkskrant.

Ook wordt in de mail een - niet bestaand - artikel in De Telegraaf aangehaald met de kop: "Twee getinte mannen springen van Erasmusbrug om te kijken wie er wint". Daarover schrijft de student dat de enige winnaar "natuurlijk De Maatschappij was".

De studentenvereniging is een intern onderzoek begonnen. Daaruit moet snel blijken hoe de mail verstuurd kon worden en wat er nu moet gebeuren. Unitas-rector Okke Klaassen stelt dat de uitnodiging niet in opdracht van het bestuur is geschreven.

De Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht noemen de mail een "verwerpelijke tekst". Ze zullen bekijken of de genomen maatregelen afdoende zijn, schrijft RTV Utrecht.

Studentenverenigingen in opspraak

Studentenverenigingen komen de laatste jaren vaker in opspraak. In Groningen verloor Vindicat de bestuursbeurs van de universiteit na geweldsincidenten. De Universiteit Utrecht zette de financiering van de studievereniging Aardwetenschappen stop vanwege een liedboek met seksistische teksten.