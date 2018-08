Dj vangt bot in zaak tegen 'fiscalist van de sterren'

Dj en muziekproducer Headhunterz (Willem Rebergen) kan schade die hij heeft geleden door adviezen van belastingadviseur Frank B. niet op hem verhalen. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald in een zaak die door de dj was aangespannen.

De veel in het buitenland verblijvende dj meldde zich in 2012 bij B., die gespecialiseerd is in adviezen aan klanten in de media- en entertainmentwereld. B. zei dat Headhunterz zijn activiteiten beter op Cyprus kon onderbrengen en op papier in het buitenland kon gaan wonen. Dan zou hij minder belasting hoeven betalen dan als hij in Nederland zou blijven.