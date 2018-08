Twee jaar cel voor mishandelen homo's in Amsterdam

In een straat met veel homobars kwam het eerst tot een scheldpartij. Verder gebeurde er niets, maar op het Damrak werden de twee mannen ineens aangevallen.

De 27-jarige man die vandaag is veroordeeld, heeft een aanloop genomen en een sprong gemaakt in een poging het slachtoffer hard tegen het hoofd te schoppen. "Dat hij het hoofd niet vol heeft geraakt, is slechts een kwestie van geluk", schrijft de rechtbank, die oordeelt dat de dader met zijn trap de bedoeling had zijn slachtoffer te doden.

Hij krijgt een lagere straf dan de andere twee daders omdat de rechtbank niet zeker weet dat het hem ging om de geaardheid van de mannen.