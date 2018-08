Westlandse raad blokkeert voorlopig tweede Polen-hotel

De gemeenteraad van Westland heeft in een spoedvergadering een besluit genomen waardoor er vooralsnog geen tweede Polenhotel komt in Maasdijk, vlakbij het eerste. De raad was daarvoor teruggeroepen van vakantie en vergaderde achter gesloten deuren.

De gemeente wil pas vrijdag zeggen wat er is besloten, maar raadsleden hebben tegenover de NOS laten vallen dat het ging om het corrigeren van een eerder besluit van het college van B&W. Daarin zou een hiaat zitten waardoor de gemeente een eventuele aanvraag voor een tweede migrantenhotel aan het Honderdland in Maasdijk niet zou kunnen tegenhouden.

De gemeente wil daar geen hotel omdat er dan te veel arbeidsmigranten bij elkaar in de buurt zouden wonen. De gemeente is voor spreiding van de duizenden meest Oost-Europese arbeidsmigranten. In september debatteert de gemeenteraad daar uitgebreid over.

Voorbereidingsbesluit

Er is gisteravond een voorbereidingsbesluit genomen. Met zo'n besluit worden bouwvergunningen geblokkeerd, ook als de bouwplannen binnen het bestemmingsplan vallen. Dat zou met de plannen voor een twee Polenhotel het geval zijn.

De laatste dagen was er veel onrust in politiek Westland. Veel raadsleden waren geïrriteerd omdat ze niet goed zouden zijn geïnformeerd over de agenda van de spoedvergadering waarvoor ze terug waren geroepen. Tegen Omroep West uitten sommigen hun ongenoegen.