Groen energiebedrijf Greenchoice wil Qurrent overnemen, koopsom geheim

Greenchoice, leverancier van groene energie, is van plan om op korte termijn concurrent Qurrent over te nemen. Beide bedrijven staan achter de overname, die nog goedgekeurd moet worden door de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Als de toezichthouder akkoord gaat neemt Greenchoice alle aandelen Qurrent over van de Stichting DOEN. Dat is het fonds van de Goede Doelen Loterijen, dat als initiatiefnemer achter het in Amsterdam gevestigde Qurrent staat.

Overnamesom niet bekendgemaakt

Samen hebben de bedrijven nu een half miljoen klanten, voornamelijk particulieren. Hoeveel Greenchoice voor Qurrent betaalt willen beide bedrijven niet zeggen. Als de overname een feit is, blijven beide merknamen bestaan.

Het doel is dat de overname leidt tot schaalvergroting en efficiƫntie waardoor de slagkracht en het bereik van het bedrijf groter worden. Dat is volgens topman Evert den Boer van Greenchoice, dat zijn hoofdkwartier in Rotterdam heeft, nodig op de competitieve energiemarkt. "Samen maken we Nederland steeds groener", aldus De Boer.

Concurrentie

De bedrijven streven ernaar om uiterlijk 1 oktober samen te gaan, afhankelijk van het besluit van de ACM. Die kijkt onder meer naar het marktaandeel van de nieuwe combinatie en of er nog genoeg concurrentie overblijft.

Greenchoice en Qurrent (sponsor van voetbalclub Feyenoord) ondersteunen veel lokale duurzame energieprojecten, zoals van buurtgenoten die samen energie opwekken, bijvoorbeeld door zonnepanelen te plaatsen op de school in de buurt.

De bedrijven denken dat dit soort initiatieven belangrijk zijn voor het versnellen van de energietransitie in Nederland van fossiele naar duurzame energiebronnen.