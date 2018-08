Terrorismeverdachte Londen geen bekende van politie

De terrorismeverdachte die gisteren in Londen inreed op een blokkade bij het parlementsgebouw is geen bekende van de politie, melden veiligheidsbronnen.

De man is een 29-jarige Brit van Sudanese afkomst, zeggen Britse media. Hij kwam vijf jaar geleden naar Birmingham. Hij zit vast en wordt ondervraagd.

De politie heeft woningen in Birmingham en Nottingham doorzocht. Gisteren werd al gemeld dat de verdachte niet bekend is bij inlichtingendienst MI5 en de Britse antiterreurdienst.

Gewonden

De verdachte reed om 07.37 uur lokale tijd met een zilverkleurige Ford Fiesta in op een blokkade buiten het parlementsgebouw in hartje Londen. Even daarvoor raakte hij voetgangers en fietsers.

Drie mensen raakten gewond, van wie één ernstig. Een andere gewonde werd gistermiddag uit het ziekenhuis ontslagen en een derde werd op straat behandeld.

Bekijk hier beelden van de arrestatie: