Moddergooien bij datingapp Tinder, oprichters eisen 2 miljard dollar

De oprichters van datingapp Tinder eisen 2 miljard dollar van de huidige eigenaren, IAC en Match. Volgens de groep van tien hebben de bedrijven veel te weinig uitbetaald aan de originele werknemers van het bedrijf en heeft een voormalig topman zich schuldig gemaakt aan ongewenste seksuele intimiteiten.

"Ze hebben beloftes geschonden, financiƫle informatie gemanipuleerd, gelogen en miljarden minder betaald dan ze moesten doen", zegt oprichter Sean Rad in een interview met CNN.

Tinder werd in 2012 opgericht en groeide onder de vleugels van investeerder IAC al snel uit tot de datingapp onder jongeren. Gebruikers krijgen foto's te zien van mensen uit hun omgeving en kunnen met een veeg naar links of naar rechts aangeven of ze diegene leuk vinden of niet. Als de ander jou ook leuk vindt, kan er met elkaar gechat worden.

Likes zien

De app brengt steeds meer geld op. Gebruikers kunnen tegenwoordig een betaald abonnement nemen om te kunnen zien wie hun profiel een like heeft gegeven. Dit jaar wordt een omzet van meer dan 700 miljoen euro verwacht, een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Tinder is ondergebracht bij Match.com, maar de datingapp is inmiddels uitgegroeid tot het belangrijkste onderdeel van het bedrijf.

"In ons contract staat dat als wij hard werken en een succesvol bedrijf opbouwen, we extra geld krijgen omdat het bedrijf ook meer waard wordt", zegt oprichter Rad. "Maar het moederbedrijf heeft krankzinnige dingen gedaan om de waarde van Tinder te manipuleren."