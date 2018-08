Nieuwe meetmethode: de wereld gaat vier warme jaren tegemoet

De komende vier jaar wordt het op aarde zeer waarschijnlijk een stuk warmer dan normaal. Dat stelt de Nederlandse klimaatonderzoeker Sybren Drijfhout met een Franse collega in het vakblad Nature Communications.

De twee hebben een geheel nieuwe methode ontwikkeld om de jaartemperatuur te kunnen voorspellen. Daarvoor bestudeerden ze de gemiddelde wereldtemperatuur van de afgelopen 140 jaar en probeerden daarin patronen te herkennen.

Om de onderzoeksmethode inzichtelijk te maken, maakt Drijfhout in het NOS Radio 1 Journaal een vergelijking met het weer van dag tot dag. "We kijken wat voor weer het vandaag is, en ook wat het gisteren en eergisteren was. Zo kan je reeksen maken en die vergelijken met historische weergegevens."

Dus stel: het was drie dagen op rij wisselvallig en een graad of 25, wat werd het in het verleden dan de volgende dag? "Dat moet je niet te precies doen en je hebt veel reeksen nodig, zeg een stuk of honderd. Op basis daarvan kan je zeggen wat in die voorgaande situatie meestal het weer werd de dagen daarop."