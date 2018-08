Ingestorte brug verbond Genua, apocalyptische beeld is nu de realiteit

De instorting van de brug in Genua heeft een enorme impact op de Italiaanse stad, zegt schrijver en dichter Ilja Leonard Pfeijffer. Hij woont bijna 10 jaar in Italiƫ en is vaak over de Morandi-brug gereden. "Ik stak daar de rivier over als ik naar het vliegveld reed. Iedereen in deze stad kent die plek goed. Het is een belangrijke verkeersader."

De brug van de snelweg A10 begaf het gisterochtend ineens. Bij het ongeluk zijn zeker 35 mensen om het leven gekomen. De verwachting is dat nog ongeveer tien mensen onder het puin liggen. Hulpverleners proberen onder de brokstukken vandaan te halen.

'Heel klein lichtpuntje'

Het is een complexe reddingsoperatie, vertelde Pfeijffer gisteravond in radioprogramma Langs de Lijn en Omstreken. De brug liep over de ingedamde rivier Polcevera. Langs de drooggevallen rivier ligt een soort industrieterrein, met onder meer loodsen, kantoorpanden en een vestiging van Ikea.

Wegdelen zijn op fabrieksgebouwen gevallen. Het industriegebied ligt vlak bij een woonwijk, vertelt verslaggever Mattijs van de Wiel vanuit Genua in een vraag-en-antwoordsessie op Facebook. "Een heel klein lichtpuntje is dat de brug niet een stuk verderop is ingestort, waar flatgebouwen staan. Dan waren er misschien nog veel meer slachtoffers geweest."