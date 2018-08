Explosie bij café in Oss laat buurtbewoners schrikken

Bij een café in Oss is vannacht een explosie geweest. Volgens getuigen hebben mensen vanaf een scooter iets naar café-zaal 't Berghje gegooid. Er is niemand gewond geraakt, meldt de politie.

Er is wel veel schade. "Het was echt een enorme knal. De ruiten van de naastgelegen woning liggen aan diggelen. Het leek wel een handgranaat", zegt een buurtbewoner tegen Omroep Brabant. De eigenaar van het café zegt geen idee te hebben wat er achter de explosie zit.

Volgens een andere getuige klonk het alsof een auto uit elkaar knalde. "Ik heb natuurlijk geen verstand van explosieven, maar hier is serieus spul aan te pas gekomen."