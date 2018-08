Tegenaanval Turkije op VS met importtarieven

Importheffingen

De regering van president Erdogan voert importtarieven in op onder meer auto's, steenkool, cosmetica, tabak en alcohol. Het besluit volgt een dag nadat Erdogan had opgeroepen tot een boycot van Amerikaanse elektronica.

Eerder kondigde president Trump aan dat de Amerikaanse importheffingen op Turks aluminium en staal twee keer zo hoog worden. Ook stelde Trump sancties in tegen twee kabinetsleden van Erdogan.

Mede door de spanning tussen de twee landen heeft de Turkse munt, de lira, een vrije val gemaakt op de valutamarkt. De lira verloor dit jaar 42 procent van zijn waarde.

Andrew Brunson

Turkije en de Verenigde Staten staan al geruime tijd op gespannen voet met elkaar. Dat begon met een ruzie over de Amerikaanse predikant Andrew Brunson. Turkije verdenkt hem van banden met de islamitische geestelijke Fethullah Gülen, die in de Verenigde Staten woont en volgens president Erdogan achter de staatsgreep in 2016 zat.

Turkije wil dat Gülen wordt uitgeleverd, maar Washington weigert dat.