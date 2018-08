'Defensie betaalt bijna drie ton aan advocaatkosten Marco Kroon'

Het ministerie van Defensie heeft voor bijna drie ton aan advocaatkosten voor majoor Marco Kroon betaald. Dat schrijft De Telegraaf, die documenten heeft gekregen na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

De ridder in de Militaire Willems-Orde heeft de advocaatkosten gedeclareerd voor zijn strafzaak in 2010 en voor de melding van het geweldsincident van vorig jaar. In beide zaken werd hij verdedigd door raadsman Geert-Jan Knoops.

Veruit het grootste deel van het bedrag, bijna tweeënhalve ton, was voor de strafzaak. In 2010 werd Kroon vervolgd voor verboden wapen- en harddrugsbezit. Voor het eerste feit werd hij veroordeeld.

Normaal gesproken betaalt Defensie juridische bijstand alleen voor handelingen die militairen hebben verricht in de uitoefening van "ambt, functie of werkzaamheden". Er kan dan voor maximaal 25.000 euro worden gedeclareerd.

"Goed werkgeverschap"

Het ministerie heeft de kosten voor Kroon destijds betaald vanwege zijn "bijzondere positie in de Nederlandse samenleving", waardoor er veel publiciteit voor de zaak was, zegt huidig plaatsvervangend secretaris-generaal Marc Gazenbeek.

Voor Defensie zou het vanwege die positie van belang zijn geweest dat hij "in het kader van goed werkgeverschap van adequaat juridisch advies en bijstand werd voorzien." Van terugbetaling is geen sprake, schrijft de krant.

Afghaanse tegenstander

Dit jaar heeft advocaat Knoops 43.000 euro in rekening gebracht voor het bijstaan van Kroon. De majoor zei dat hij in 2007 in Afghanistan was ontvoerd door een tegenstander, die hij later zou hebben gedood. Defensie vond na een jaar onderzoek geen bewijs dat dit verhaal klopte, volgens Knoops is er wel degelijk bewijs voor de ontvoering.

"Majoor Kroon heeft de steun van Defensie zeer op prijs gesteld", reageert de raadsman kort op de betaalde juridische kosten in De Telegraaf.