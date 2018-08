Meer dan 2,3 miljoen Venezolanen gevlucht sinds juni

De afgelopen jaren is het aantal vluchtelingen uit Venezuela sterk toegenomen. In 2017 vluchtten 1,7 miljoen Venezolanen, in 2015 was dit nog 700.000. Omringende landen kunnen de toestroom van de vluchtelingen niet meer aan. Brazilië had tijdelijk de grenzen gesloten voor Venezolanen en Ecuador heeft afgelopen week de noodtoestand uitgeroepen. In Ecuador proberen ongeveer 4000 Venezolaanse migranten per dag het land binnen te komen.

In Venezuela wonen 32,8 miljoen mensen. Zeker 7 procent heeft dus de laatste maanden het land verlaten.