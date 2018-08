Turkije laat Griekse militairen die grens overstaken na half jaar vrij

Turkije heeft twee Griekse militairen die de grens tussen beide landen overstaken na een half jaar vrijgelaten. Sergeant Dimitros Kouklatzis en luitenant Angelos Mitretodis werden op 1 maart gearresteerd, nadat ze in het noordoosten van Griekenland de grens waren gepasseerd.

De Griekse premier Tsipras sprak van een "daad van gerechtigheid". Hij zei dat de vrijlating de relatie tussen Turkije en Griekenland zal versterken. Ook dankte hij de militairen en hun families voor hun standvastigheid en geduld.

De Griekse militairen zaten in de gevangenis in Turkse stad Edirne. Er is nooit een aanklacht tegen hen uitgesproken. De twee zullen morgen worden opgehaald door een Grieks regeringsvliegtuig.

'Gijzeling'

Griekse autoriteiten zeggen dat de twee tijdens een patrouille de grens per ongeluk overstaken in een gebied waar de grens slecht was gemarkeerd. De Griekse regering drong bij de Turken aan op hun vrijlating. De minister van Defensie sprak zelfs van een "gijzeling" door Turkije. De Turkse rechter wilde de militairen echter niet laten gaan gedurende hun rechtszaak.

Er zitten, omgekeerd, ook acht Turkse militairen in Griekenland die Ankara uitgeleverd wil zien. De acht vluchtten na de mislukte coup in 2016 naar Griekenland. De Griekse rechter blokkeerde uitlevering, omdat ze geen eerlijk proces zouden krijgen en omdat hun levens in gevaar zouden zijn.