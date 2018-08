Man uit Sittard vervolgd voor beledigen Turkse president Erdogan

Een 64-jarige man uit Sittard wordt vervolgd voor het beledigen van de Turkse president Erdogan. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van 1Limburg.

De man stuurde meerdere e-mails naar de Turkse ambassade in Den Haag. Daarin noemde hij Erdogan onder meer een zwijn.

Hitler

Ook vergeleek hij hem met Hitler. "Erdogan moet zo nodig de hele wereld gijzelen met zijn verderfelijke idee├źn. Meer dan zeventig jaar geleden ging eenzelfde dictator exact dezelfde fout in", schreef de man onder meer.

Als bijlage stuurde hij een afbeelding mee waarop Hitler en Erdogan te zien waren. Tussen de twee in was een hakenkruis afgebeeld met daarop de tekst: there's no difference.

Aangifte

De e-mails werden gestuurd tussen eind juni en begin november 2016. De plaatsvervangend ambassadeur van de Turkse ambassade deed aangifte.

Het Openbaar Ministerie vervolgt de man uit Sittard nu voor belediging, belediging van een ambtenaar en het beledigen van een bevriend staatshoofd. Vrijdag moet hij voor het eerst voorkomen.

Beledigen staatshoofd in de wet

Het beledigen van een bevriend staatshoofd is nu nog verboden volgens de wet, maar het verbod zal binnenkort waarschijnlijk verdwijnen. In april stemde een meerderheid van de Tweede Kamer in met een voorstel van D66-Kamerlid Kees Verhoeven waarin dat geregeld wordt. Met datzelfde wetsvoorstel zal ook majesteitsschennis niet langer strafbaar zijn.

De nieuwe wet is nog niet van kracht. De Eerste Kamer moet zich eerst nog over het voorstel buigen. Pas als ook de Eerste Kamer akkoord is, kan het verbod geschrapt worden.