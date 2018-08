Hoge Venezolaanse militairen vast voor drone-aanslag op president Maduro

In het onderzoek naar de vermoedelijke aanslag met drones op de Venezolaanse president Maduro zijn volgens justitie twee hoge militairen opgepakt. Een van hen is een generaal van de Nationale Garde.

Maduro nam op 4 augustus in de hoofdstad Caracas een militaire parade af om de 81e verjaardag van de Nationale Garde te vieren. Tijdens zijn toespraak was er een ontploffing, waarna Maduro en mensen om hem heen verschrikt omhoog keken. Toen er even later nog een knal volgde, renden militairen die aan de parade meededen, alle kanten op.

Er was eerst onduidelijkheid over de claim van Maduro dat een aanslag op zijn leven was mislukt. Zo zei de brandweer dat ergens een gastank was ontploft. Later concludeerde het onderzoekscollectief Bellingcat na uitgebreid onderzoek van camerabeelden dat de president gelijk had. Tijdens zijn toespraak waren er twee drones in de lucht, die kennelijk voortijdig explodeerden.

Extreemrechts

Volgens Maduro zaten er mensen met extreemrechtse sympathie├źn uit Colombia en de VS achter de aanslag.

De aanklagers in Venezuela verdenken nu dus ook twee hoge militairen van betrokkenheid, een generaal en een kolonel. Er is een lijst van 34 verdachten, van wie er veertien zijn gearresteerd. Onder hen is ook een 29-jarig parlementslid van de oppositie. Justitie in Caracas heeft het buurland Colombia gevraagd om de uitlevering van Julio Borges, een van de leiders van de oppositie tegen Maduro. Borges woont in Bogota.