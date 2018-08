Eigenaren bloemenwinkel Leersum in Turkse cel door 'miscommunicatie'

Een echtpaar uit Leersum is opgepakt op de luchthaven van Istanbul. Dat staat op de Facebookpagina van het stel, dat een bloemenwinkel heeft in Leersum.

Volgens het bericht werden de twee opgepakt toen ze vanuit Turkije terug naar huis wilden vliegen. "Door een miscommunicatie zijn ze opgepakt op de luchthaven van Istanbul en zitten ze nu in voorarrest", staat in het bericht.

Gevoelig

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken laat RTV Utrecht weten op de hoogte te zijn van de arrestatie, maar wil verder niets kwijt. "Het ligt gevoelig, maar we zijn er mee bezig. In verband met de privacywetgeving kunnen we er verder niets over zeggen."

Ook burgemeester Naafs van gemeente Utrechtse Heuvelrug laat weten op de hoogte te zijn. "Maar ik kan er niets over zeggen. Dat heeft de familie mij verzocht en daar houd ik me aan."

Kapot van

Het echtpaar maakt het naar omstandigheden goed, schrijft de familie van het stel. "U zult begrijpen dat wij hier helemaal kapot van zijn", staat in het bericht. Er wordt gevraagd geen contact op te nemen met het echtpaar of met hun familie.

Het stel was op vakantie in Turkije. Begin deze maand viel er op hun Facebookpagina nog te lezen dat ze hun vakantie hadden verlengd.