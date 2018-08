Minister Slob weer hersteld, morgen aan het werk

Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs gaat morgen weer aan het werk. Hij heeft van het ziekenhuis in zijn woonplaats Zwolle te horen gekregen dat hij voldoende is hersteld van een bacteriƫle infectie.

De minister (ChristenUnie) is in het reces geopereerd aan zijn dijbeen en pols om de infectiehaarden te verwijderen. Hij is sinds half juli thuis, waar hij verder herstelde.

'Dankbaar en blij'

Slobs laatste debat in de Tweede Kamer voor het reces, over problemen met vmbo-examens in Maastricht, werd overgenomen door minister Van Engelshoven. Zij nam zijn portefeuille ook de afgelopen weken waar.

Op Twitter meldt Slob dat hij dankbaar en blij is dat hij weer aan de slag kan. Hij bedankt voor het medeleven dat hij heeft gekregen.