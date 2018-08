Man die brandbommen gooide naar Turks consulaat zwijgt in alle talen

De man die is opgepakt voor het gooien van brandbommen naar het Turkse consulaat in Amsterdam blijft nog zeker twee weken vastzitten. De rechter-commissaris heeft zijn voorarrest verlengd. De man heeft nog geen enkele verklaring afgelegd.

Over de identiteit van de verdachte doen politie en justitie nog steeds geen mededelingen. Er is alleen bekendgemaakt dat het een man van 34 is, zonder vaste woon- of verblijfplaats.

De Turkse consul-generaal Tolga Orkun zei gisteren dat de vermoedelijke dader een Nederlander is. Hij werd zaterdagavond laat opgepakt niet ver van het consulaat aan het Museumplein in Amsterdam.

Op camerabeelden is te zien dat die avond drie keer een voorwerp naar de Turkse diplomatieke post werd gegooid. Een eerste molotovcocktail kwam in de tuin terecht. Het brandje dat die veroorzaakte kon snel worden geblust.

Spuitbussen

Twee andere projectielen ontbrandden of ontploften niet. Een van de explosieven zag eruit als drie bij elkaar gebonden spuitbussen of busjes met gas.

Over het motief kan de politie nog niets zeggen, omdat de man zich op zijn zwijgrecht beroept. Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen dat de man een terroristisch oogmerk had, zegt het Openbaar Ministerie.