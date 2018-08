Malta laat Aquarius toch toe na deal tussen vijf landen over verdeling

Malta laat het migrantenschip Aquarius toch toe, nu vijf landen hebben toegezegd de 141 opvarenden samen te zullen opvangen. Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Portugal en Spanje gaan de migranten verdelen.

Afgelopen vrijdag werden de 141 migranten, van wie de helft minderjarig is, voor de kust van Libië gered door het schip van Artsen zonder Grenzen en SOS Méditerranée. Het schip werd geweigerd door Malta en Italië, en ook de Spaanse regering liet gisteren weten het schip voorlopig niet te zullen toelaten. De Aquarius moest daarop dagenlang op zee wachten op toestemming om aan te leggen.

De Maltese regering liet weten dat gisteren nog eens 114 migranten op zee werden gered en naar Malta zijn gebracht. Zestig van hen zullen door andere EU-lidstaten worden opgenomen.

'Lagertermijnoplossing nodig'

Eurocommissaris voor Migratie Avramopoulos benadrukte dat de Europese Unie op zoek moet naar een langetermijnoplossing voor het migrantenprobleem. "We kunnen niet blijven bouwen op ad-hoc-afspraken, we hebben duurzame oplossingen nodig. Het is niet de verantwoordelijkheid van een of een paar lidstaten alleen, maar van de EU als geheel."

In juni werd de Aquarius, met aan boord 629 migranten, al eens geweigerd door Italië en Malta. Na een week op zee te hebben gewacht om toestemming om aan te meren, stemde Spanje toe de migranten, onder wie 123 alleenreizende kinderen, op te vangen.