RIVM: meer aandacht voor toename schadelijke UV-straling

Er moet meer aandacht komen voor de toename van schadelijke UV-straling door de zon, stelt het RIVM. Volgens het instituut was er vorige maand meer straling dan ooit tevoren en krijgen we meer van dit soort zomers.

Het RIVM meet sinds 1994 de UV-straling per maand. In juli was er weinig bewolking en veel zon; dat verklaart de sterke straling.

Door de klimaatverandering zijn mensen steeds meer buiten en worden ze dus vaker aan schadelijke straling blootgesteld. Het RIVM gaat samen met onder meer het KNMI en KWF Kankerbestrijding een actieplan opstellen om mensen bewust te maken van de gevaren.

Elk jaar krijgen meer dan 51.000 mensen in Nederland te horen dat ze huidkanker hebben. Jaarlijks overlijden er ongeveer 900 aan de ziekte.