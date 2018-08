Man dreigde schuur in Geldermalsen op te blazen en liet volgers meekijken

De politie heeft gisteren in Geldermalsen een 20-jarige man aangehouden, die zich met wapens had opgesloten in de schuur bij zijn woning. Hij dreigde die op te blazen. Dat gebeurde nadat hij eerder op zijn eigen woning en op iemand in het huis had geschoten.

Toen agenten arriveerden, sloot de jonge man zich op in de schuur. Hij liet weten dat hij niet van plan was uit de schuur te komen en dreigde die te laten ontploffen. Via een livestream op Facebook uitte hij allerlei bedreigingen en ook was te zien dat hij een wapen in zijn hand had.

Een arrestatieteam wist hem te overmeesteren. Na zijn aanhouding werden meerdere wapens in de schuur gevonden. Ook werd een 17-jarig meisje gearresteerd, omdat zij probeerde de aanhouding tegen te houden, meldt Omroep Gelderland.