Zuid-Korea verbiedt rijden in teruggeroepen brandgevaarlijke BMW's

Zuid-Korea verbiedt het rijden in 20.000 BMW's die werden teruggeroepen omdat ze brandgevaarlijk zijn. Bestuurders van de dieselauto's mogen ze alleen nog gebruiken om te rijden naar veiligheidschecks.

Wie zich daar niet aan houdt, kan tot één jaar gevangenisstraf krijgen. Het ministerie van Transport zei dat het bestuurders zal proberen te overtuigen om hun auto's na te laten kijken.

Als bestuurders het verbod naast zich neerleggen en auto's vlam vatten, zal de overheid 'agressief' optreden, zei een ministeriewoordvoerder volgens persbureau AP.

Uitlaatgas

BMW riep vorige maand 106.000 dieselvoertuigen van 42 modellen terug omdat er een fout zit in de module die de uitlaatgasrecirculatie (EGR) regelt.

In Nederland heeft BMW 6764 dieselauto's teruggeroepen. In de afgelopen twee jaar vlogen vier Nederlandse BMW's in brand. Tussen januari en juli dit jaar vatten wereldwijd 27 auto's vlam.