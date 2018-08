Explosief gevonden aan Amsterdamse voordeur

Een deel van de Jan Evertsenstraat in Amsterdam is afgezet, omdat er een explosief is aangetroffen. Het zou bevestigd zijn aan de voordeur van een woning. De politie kan nog niet zeggen om wat voor explosief het precies gaat.

De Explosieven Opruimingsdienst gaat het onderzoeken en verwijderen. De bewoners van het pand moeten voorlopig binnen blijven. Vanwege de afzetting van de Jan Evertsenstraat wordt tramlijn 13 tijdelijk omgeleid, schrijft NH Nieuws.

Op 1 februari werd de straat ook al afgezet na de vondst van een explosief, meldt AT5. Toen bleek er een handgranaat te zijn bevestigd aan de deur van een waterpijpshop.