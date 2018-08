Aantal gewonden ingestort podium Vigo naar 377

Het aantal mensen dat gewond is geraakt nadat in het Spaanse Vigo een houten promenade was ingestort, is opgelopen tot 377. Dat zeggen de lokale gezondheidsautoriteiten tegen het Spaanse persbureau Europa Press.

Zeven van hen liggen nog in het ziekenhuis. Zij hebben vooral botbreuken en gezichtsverwondingen. Geen van hen verkeert in levensgevaar.

O Marisquiño

De slachtoffers stonden zondagavond op een promenade tijdens het muziekfestival O Marisquiño aan de haven bij het centrum van de stad. Rond middernacht begaf het platform het. Waardoor dat gebeurde, is niet bekend.

Sommige mensen vielen in zee. Om te controleren of niemand klem zat in de constructie zijn duikers het water in gegaan. Ook zijn thermische camera's ingezet om te zoeken naar slachtoffers onder het puin.