Facebook gaat Spaanse voetbalwedstrijden uitzenden in India

De hoogste Spaanse voetbalcompetitie en Facebook hebben een akkoord bereikt over het uitzenden van voetbalwedstrijden in India en andere Aziatische landen. De komende drie seizoenen zijn alle wedstrijden gratis te bekijken via Facebook.

De deal geldt voor de landen India, Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, de Malediven, Sri Lanka en Pakistan. Hoeveel geld er met de overeenkomst gemoeid is, willen Facebook en La Liga niet bekendmaken. Volgens de Spaanse krant El Mundo gaat het om 90 miljoen euro. De laatste jaren waren deze rechten in handen van Sony Pictures Network, dat 32 miljoen dollar (ongeveer 28 miljoen euro) betaalde voor de afgelopen vier seizoenen.

Facebook heeft in India 270 miljoen gebruikers. La Liga zegt dat deze stap past in het streven om een zo breed mogelijk publiek te bereiken.

Steeds meer techbedrijven richten zich op de rechten van sportwedstrijden. Eerder dit jaar verkreeg Amazon de rechten om per seizoen twintig wedstrijd uit de Engelse Premier League uit te mogen zenden.